Ближайшие 5 лет Украина не вступит в НАТО - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина в ближайшие 5 лет не имеет шансов на вступление в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, на вопрос о том, имеет ли Украина шанс в ближайшие 5 лет вступить в НАТО, Арестович ответил — “нет”, а ближайшие 10 лет — это “слишком большой срок”.
По его словам, сейчас Украина создает собственную вийськовую концепцию.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс конференции в Париже на прошлой неделе заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает на готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Ранее глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.