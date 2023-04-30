Найбільший страйк у державному секторі Канади залишив тисячі іммігрантів у невизначеності

Близько 155 000 федеральних державних службовців страйкують із 19 квітня. Хоча заробітна плата є основним каменем спотикання, профспілка також хоче, щоб віддалена робота була включена до колективного договору.

Канада підняла план імміграції до рекордного рівня і сподівається до 2025 року залучати 500 000 нових постійних мешканців на рік, щоб зменшити нестачу робочої сили у різних галузях, від будівництва до охорони здоров'я. Нижчий рівень народжуваності у Канаді робить імміграцію ключовим чинником економічного зростання.

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Страйк торкнувся всіх: від заявників біженців, чиї слухання було скасовано, до робітників-мігрантів та іноземних студентів, повідомили Reuters юристи.

До офісу імміграційного адвоката Ксенії Черн дзвонять стурбовані клієнти.

"Ми нічого не почули у відповідь. Що ми можемо вдіяти? Ми кажемо їм просто набратися терпіння", - повідомила вона.

Затримка, викликана страйком, пов'язана з тим, що імміграційна система Канади намагається надолужити втрачене через затримки під час пандемії.

"Багато клієнтів розчаровані тим фактом, що ми, здається, нарешті побачили світло наприкінці тунелю... Ми бачимо, що багато клієнтів знову опинилися у підвішеному стані", - сказала Черн.

Міністр імміграції, біженців та громадянства (IRCC) Шон Фрейзер заявив минулого тижня, що через страйк не було оброблено десятки тисяч файлів, які інакше були б оброблені.

"Чим довше триватиме будь-яка перерва в роботі, тим серйознішими будуть наслідки. Ми продовжуватимемо працювати над визначенням пріоритетних областей, де життя людей може бути в небезпеці, щоб гарантувати, що ми, як і раніше, зможемо підтримувати ці основні функції", — сказав він.

Фрейзер додав, що як тільки стане відомий масштаб відставання, "нам, можливо, доведеться подумати про те, які політичні рішення ми маємо ухвалити, щоб надолужити втрачене".

Представники імміграційного департаменту, на роботу яких вплинув страйк, не змогли надати подробиць про вплив страйку на імміграційні служби.

Імміграційна система, яку вважають нефункціональною, може ускладнити зусилля щодо залучення талановитих іммігрантів, вважає імміграційний юрист Гіді Маманн.

"Це просто кидає тінь на нашу імміграційну систему. І якщо ви змагаєтеся за кращих і найрозумніших, тих, хто має найбільший попит, ви хочете залишатися на вершині їх списку варіантів".