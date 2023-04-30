Крупнейшая забастовка в государственном секторе Канады оставила тысячи иммигрантов в неопределенности

Около 155 000 федеральных государственных служащих бастуют с 19 апреля. Хотя заработная плата является основным камнем преткновения, профсоюз также хочет, чтобы удаленная работа была включена в коллективный договор.

Канада подняла план иммиграции до рекордного уровня и надеется к 2025 году привлекать 500 000 новых постоянных жителей в год, чтобы снизить нехватку рабочей силы в различных отраслях, от строительства до здравоохранения. Более низкий уровень рождаемости в Канаде делает иммиграцию ключевым фактором экономического роста.

Детали

Забастовка коснулась всех: от заявителей беженцев, чьи слушания были отменены, до рабочих-мигрантов и иностранных студентов, сообщили Reuters юристы.

В офис иммиграционного адвоката Ксении Черн звонят озабоченные клиенты.

"Мы ничего не услышали в ответ. Что мы можем сделать? Мы говорим им просто набраться терпения", - сообщила она.

Задержка, вызванная забастовкой, связана с тем, что иммиграционная система Канады пытается наверстать утраченное из-за задержек во время пандемии.

"Многие клиенты разочарованы тем фактом, что мы, кажется, наконец-то увидели свет в конце тоннеля... Мы видим, что многие клиенты снова оказались в подвешенном состоянии", - сказала Черн.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства (IRCC) Шон Фрейзер заявил на прошлой неделе, что из-за забастовки не были обработаны десятки тысяч файлов, которые иначе были бы обработаны.

"Чем дольше будет длиться любой перерыв в работе, тем серьезнее будут последствия. Мы будем продолжать работать над определением приоритетных областей, где жизнь людей может быть в опасности, чтобы гарантировать, что мы по-прежнему сможем поддерживать эти основные функции", — сказал он.

Фрейзер добавил, что как только станет известен масштаб отставания, "нам, возможно, придется подумать о том, какие политические решения мы должны принять, чтобы наверстать утраченное".

Представители иммиграционного департамента, на работу которых повлияла забастовка, не смогли предоставить подробности о влиянии забастовки на иммиграционные службы.

Иммиграционная система, которую считают нефункциональной, может усложнить усилия по привлечению талантливых иммигрантов, считает иммиграционный юрист Гиди Маманн.

"Это просто бросает тень на нашу иммиграционную систему. И если вы соревнуетесь за лучших и самых умных, тех, кто пользуется наибольшим спросом, вы хотите оставаться на вершине их списка вариантов".