Уряд Канади зробив "остаточну пропозицію" профспілці, яка виходить на мітинги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Представники канадського уряду зробили "остаточну пропозицію" профспілці державних службовців, які виходять на страйки вже 11-й день поспіль, щоб закінчити суперечку, яка призвела до перебоїв у наданні державних послуг. Про це в суботу повідомила Рада казначейства Канади, пише Reuters, передає УНН.
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Страйк працівників федерального уряду, який представляє Альянс державної служби Канади, триває вже 11-й день.
Голова профспілки, яка представляє близько 155 000 страйкарів, на цьому тижні звинуватив уряд у зволіканні та закликав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо долучитися до переговорів.
Тому у суботу Рада казначейства, яка здійснює нагляд за державним управлінням, заявила, що передала профспілці свою пропозицію.
Представники уряду зазначили, що деталі залишаться "за столом переговорів", проте пропозиція включає "перегляд заробітної плати" і стосується таких питань, як "дистанційна робота, вислуга років і укладання контрактів".
"Це справедлива, конкурентоспроможна і розумна остаточна пропозиція", - йдеться в заяві Казначейства.