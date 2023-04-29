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Правительство Канады сделало "окончательное предложение" профсоюзу, который выходит на митинги

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители канадского правительства сделали "окончательное предложение" профсоюзу государственных служащих, которые выходят на забастовки уже 11-й день подряд, чтобы закончить спор, который привел к перебоям в предоставлении государственных услуг. Об этом в субботу сообщил Совет казначейства Канады, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Забастовка работников федерального правительства, которую представляет Альянс государственной службы Канады, продолжается уже 11-й день.

Глава профсоюза, представляющего около 155 000 бастующих, на этой неделе обвинил правительство в промедлении и призвал премьер-министра Джастина Трюдо присоединиться к переговорам.

Поэтому в субботу Совет казначейства, который осуществляет надзор за государственным управлением, заявил, что передал профсоюзу свое предложение.

Представители правительства отметили, что детали останутся "за столом переговоров", однако предложение включает "пересмотр заработной платы" и касается таких вопросов, как "дистанционная работа, выслуга лет и заключение контрактов".

"Это справедливое, конкурентоспособное и разумное окончательное предложение", - говорится в заявлении Казначейства.

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