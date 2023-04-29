Правительство Канады сделало "окончательное предложение" профсоюзу, который выходит на митинги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители канадского правительства сделали "окончательное предложение" профсоюзу государственных служащих, которые выходят на забастовки уже 11-й день подряд, чтобы закончить спор, который привел к перебоям в предоставлении государственных услуг. Об этом в субботу сообщил Совет казначейства Канады, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Забастовка работников федерального правительства, которую представляет Альянс государственной службы Канады, продолжается уже 11-й день.
Глава профсоюза, представляющего около 155 000 бастующих, на этой неделе обвинил правительство в промедлении и призвал премьер-министра Джастина Трюдо присоединиться к переговорам.
Поэтому в субботу Совет казначейства, который осуществляет надзор за государственным управлением, заявил, что передал профсоюзу свое предложение.
Представители правительства отметили, что детали останутся "за столом переговоров", однако предложение включает "пересмотр заработной платы" и касается таких вопросов, как "дистанционная работа, выслуга лет и заключение контрактов".
"Это справедливое, конкурентоспособное и разумное окончательное предложение", - говорится в заявлении Казначейства.