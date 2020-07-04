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Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Дніпровському районі

Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Дніпровському районі

Київ • УНН

 • 13707 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Дніпровському районі - 21. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі — 21. У Шевченківському — 17. Та в Голосіївському районі — 16 випадків”, — написав Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 118 людей. Всього у місті 5465 підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.

Українські Національні Новини

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