Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Дніпровському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Дніпровському районі - 21. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі — 21. У Шевченківському — 17. Та в Голосіївському районі — 16 випадків”, — написав Кличко.
Як повідомлялося, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 118 людей. Всього у місті 5465 підтверджених випадків захворювання.
Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.