Больше всего случаев COVID-19 за сутки в столице зафиксировано в Днепровском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Днепровском районе - 21. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. А в Голосеевском районе - 16 случаев", - написал Кличко.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в 118 человек. Всего в городе 5465 подтвержденных случаев заболевания.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.