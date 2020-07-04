У Києві за добу COVID-19 виявили у 118 людей, 2 хворих - померли

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. 2 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян. На сьогодні в столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.

За його словами, захворіли:

• 56 жінок віком від 20 до 75 років

• 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв

• 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Також захворіли, зокрема, і 9 медиків.

“До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 37 людей. Усього коронавірус подолали 1770 мешканців столиці”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.