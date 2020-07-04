В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 118 человек, 2 больных - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 118 человек. Всего в городе 5465 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает корреспондент УНН.
"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. 2 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян. На сегодня в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
• 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет
• 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет
• 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.
Также заболели в том числе и 9 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.