Найбільше в Україні підземне газове сховище модернізують: названо суму

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” здійснить реконструкцію найбільшого в Україні підземного сховища газу. Про це повідомив департамент корпоративних комунікацій оператора газотранспортної системи України, передає УНН.

“ПАТ „Укртрансгаз“ оголосив в системі електронних торгів Prozorro тендер з очікуваною вартістю в 998 млн грн на реконструкцію компресорного цеху № 4 дотискувальної компресорної станції „Більче-Волиця“. Передбачається, що підрядник виконає проектно-вишукувальні, будівельні й ремонтні роботи до 31 грудня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

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Проектом реконструкції передбачається заміна штатних газотурбінних двигунів НК-12СТ на нові газотурбінні двигуни з технічними характеристиками, що відповідають сучасним вимогам надійності, енергоефективності, екологічності та пройшли заводські приймальні випробування.

Проектна продуктивність цеху після реконструкції становитиме 20 млн нм3/добу. Відбір активного обсягу газу за 165 діб складатиме 2700 млн нм3, закачування активного обсягу газу за 130 діб досягатиме 2380 млн нм3. При цьому мінімальна продуктивність цеху при закачуванні газу в ПСГ (підземне сховище газу) становитиме 14 млн нм3/добу, а при відборі — 12 млн нм3/добу. Робочий розрахунковий тиск газу на виході з компресорного цеху складатиме 41 кгс/см2, мінімальний тиск газу на вході при закачуванні в ПСГ — 28,3 кгс/см2, а при відборі — 17,1 кгс/см2.

Заяви на участь в тендері можуть надсилати усі зацікавлені інженерні організації до 12 листопада, а проведення аукціону заплановано на 18 грудня 2018 року.

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Більче-Волицько-Угерське ПСГ (підземне сховище газу) є другим за розмірами в Європі та найбільшим в Україні. Воно має об’єм 17 млрд м3 і приймає участь у наданні послуг зберігання газу, в тому числі в режимі митного складу, для іноземних та українських замовників. Розташоване у Львівській області на відстані 20 км від м. Стрий. На початок опалювального періоду 2018/2019 рік у Більче-Волицько-Угерському ПСГ концентрується більше 8 млрд м3.

Нагадаємо, “Укртрансгаз” продовжив договір з польською PGNiG на зберігання газу.

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