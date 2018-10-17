Самое большое в Украине подземное газовое хранилище модернизируют: названа сумма

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КИЕВ. 17 октября. УНН. ПАО “Укртрансгаз” осуществит реконструкцию крупнейшего в Украине подземного хранилища газа. Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций оператора газотранспортной системы Украины, передает УНН.

“ПАО ”Укртрансгаз“ объявил в системе электронных торгов Prozorro тендер по ожидаемой стоимостью в 998 млн грн на реконструкцию компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции ”Бильче-Волица“. Предполагается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы до 31 декабря 2019 года”, - говорится в сообщении.

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Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности, экологичности и прошли заводские приемочные испытания.

Проектная производительность цеха после реконструкции составит 20 млн нм3/сут. Отбор активного объема газа за 165 суток составит 2700 млн нм3, закачки активного объема газа за 130 суток будет достигать 2380 млн нм3. При этом минимальная производительность цеха при закачке газа в ПХГ (подземное хранилище газа) составит 14 млн нм3/сутки, а при отборе — 12 млн нм3/сут. Рабочий расчетное давление газа на выходе из компрессорного цеха составит 41 кгс/см2, минимальное давление газа на входе при закачке в ПХГ — 28,3 кгс / см2, а при отборе — 17,1 кгс/см2.

Заявки на участие в тендере могут присылать все заинтересованные инженерные организации до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.

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Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (подземное хранилище газа) является вторым по величине в Европе и крупнейшим в Украине. Оно имеет объем 17 млрд м3 и принимает участие в предоставлении услуг хранения газа, в том числе в режиме таможенного склада, для иностранных и украинских заказчиков. Расположено во Львовской области на расстоянии 20 км от г. Стрый. К началу отопительного периода 2018/2019 года в Бильче-Волицко-Угерском ПХГ концентрируется больше 8 млрд м3.

Напомним, “Укртрансгаз” продолжил договор с польской PGNiG на хранение газа.

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