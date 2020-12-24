Найбільше людей від COVID-19 в Україні померло у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кількість випадків коронавірусної хвороби у Києві перевищила 105 тисяч, лише за минулу добу підтвердили хворобу у ще 1377 людей. Померли від коронавірусу у столиці вже понад 1800 людей, з них за добу - 23. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. Іще 1377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040", - вказав Кличко.
Додамо, за даними електронної карти РНБО щодо поширення захворюваності на COVID-19 в Україні, найбільше летальних випадків від COVID-19 зафіксовано саме у столиці - 1802. Далі - у Львівській області - 1689, у Дніпропетровській - 1300.
Також Кличко зазначив, що за минулу добу захворіли 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв, 29 дівчаток від 2 до 17 років і 22 хлопчика від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу - 833 людини. Усього коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків", - зауважив мер столиці.
У стаціонарах медзакладів Києва, з його слів, сьогодні лікуються 1895 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1140 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%.
Тільки мобільні бригади медиків за добу відібрали в пацієнтів удома 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, з них одужало – 631 435 осіб, летальних випадків – 17 395. При цьому наразі хворіє 352 302 осіб - за добу кількість активних хворих впала на 4 508.
Добовий приріст хворих - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі.