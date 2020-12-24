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Больше всего людей от COVID-19 в Украине умерло в столице

Киев • УНН

 • 10529 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Количество случаев коронавирусной болезни в Киеве превысило 105 тысяч, только за минувшие сутки подтвердили болезнь у еще 1377 человек. Умерли от коронавируса в столице уже более 1800 человек, из них за сутки - 23. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

Больше всего людей от COVID-19 в Украине умерло в столице

"В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. Еще 1377 инфицированных обнаружили за прошедшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случаев от коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040", - отметил Кличко.

Добавим, по данным электронной карты СНБО относительно распространения заболеваемости COVID-19 в Украине, больше всего летальных случаев от COVID-19 зафиксировано именно в столице - 1802. Далее - во Львовской области - 1689, в Днепропетровской - 1300.

Также Кличко отметил, что за прошедшие сутки заболели 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки - 833 человека. Всего коронавирус преодолели 35 761 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев", - отметил мэр столицы.

В стационарах медучреждений Киева, по его словам, на сегодня лечатся 1895 больных коронавирус. Из них 12 детей. 1140 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1313 человек. Под аппаратами ИВЛ - 20 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - более 48%.

Только мобильные бригады медиков за сутки отобрали у пациентов дома 1905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано 179375 образцов.

Напомним, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8:00 24 декабря превысило миллион, из них выздоровели - 631 435 человек, летальных случаев - 17 395. При этом на данный момент болеет 352 302 человек - за сутки количество активных больных упало на 4508.

Суточный прирост больных - почти 11,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных человек за сутки снова - под 3 тысяч.

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