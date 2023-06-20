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Наявність чи відсутність ядерної зброї в росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни - Подоляк

Київ • УНН

 • 785594 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію щодо можливості застосування рф ядерної зброї. Він зазначив, що "наявність чи відсутність ядерної зброї в росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

Наявність чи відсутність ядерної зброї в росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни - Подоляк

Цитата

"Важливо розуміти: наявність чи відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни, а ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про нашу підтримку", - написав Подоляк.

Деталі

Він також додав, що "якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ (ядерної зброї ред.-) має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе".

Радник голови ОП вважає, що у такому разі світ отримає "ядерну гонку 2.0" і "посуне стрілку на годиннику Судного дня".

"Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня. Натомість кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято", - додав Подоляк.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента рф володимира путіна "реальна".

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