Наявність чи відсутність ядерної зброї в росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію щодо можливості застосування рф ядерної зброї. Він зазначив, що "наявність чи відсутність ядерної зброї в росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Важливо розуміти: наявність чи відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, що впливає на загальне рівняння цієї війни, а ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про нашу підтримку", - написав Подоляк.
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Він також додав, що "якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ (ядерної зброї ред.-) має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе".
Радник голови ОП вважає, що у такому разі світ отримає "ядерну гонку 2.0" і "посуне стрілку на годиннику Судного дня".
"Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня. Натомість кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято", - додав Подоляк.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента рф володимира путіна "реальна".