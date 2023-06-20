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Наличие или отсутствие ядерного оружия у россии не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны - Подоляк

Киев • УНН

 • 785594 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о возможности применения рф ядерного оружия. Он отметил, что "наличие или отсутствие ядерного оружия у России не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны". Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Наличие или отсутствие ядерного оружия у россии не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны - Подоляк

Цитата

"Важно понимать: наличие или отсутствие ядерного оружия у России не является переменной, влияющей на общее уравнение этой войны, а ядерные угрозы никоим образом не должны влиять на решение украинцев о своей защите и на решение союзников о нашей поддержке", - написал Подоляк.

Детали

Он также добавил, что "если кто-то считает, что наличие ЯО (ядерного оружия - ред.-) должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? "Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя".

Советник главы ОП считает, что в таком случае мир получит "ядерную гонку 2.0" и "подвинет стрелку на часах Судного дня".

"Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судного дня. Вместо этого каждый раз Путин должен получать четкий сигнал со всех частей земного шара: как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедлений отсечена", - добавил Подоляк.

Напомним

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента рф владимира путина "реальна".

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