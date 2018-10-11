Навколо арсеналу під Ічнею знайшли понад 430 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У населених пунктах на прилеглій до арсеналу зоні під Ічнею у Чернігівській області тривають роботи з розмінування, знайшли вже 432 боєприпаси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Піротехнічні підрозділи ДСНС приступили до очищення 16-кілометрової зони, прилеглої до арсеналу. Роботи проводилися в населених пунктах Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка. Забезпечено реагування на 91 випадок виявлення населенням підозрілих предметів, вилучено 432 боєприпаси", - повідомили у відомстві.
Станом на 7 годину 11 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу Міноборони в Ічнянському районі значно зменшилась.
Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.
Пожежною авіацією ДСНС для гасіння окремих осередків пожежі на технічній території арсеналу, літаками Ан-32П з початку робіт здійснено 21 скид води (168 тонн).