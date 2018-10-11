Навколо арсеналу під Ічнею знайшли понад 430 боєприпасів

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У населених пунктах на прилеглій до арсеналу зоні під Ічнею у Чернігівській області тривають роботи з розмінування, знайшли вже 432 боєприпаси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.