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Навколо арсеналу під Ічнею знайшли понад 430 боєприпасів

Навколо арсеналу під Ічнею знайшли понад 430 боєприпасів

Київ • УНН

 • 20697 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У населених пунктах на прилеглій до арсеналу зоні під Ічнею у Чернігівській області тривають роботи з розмінування, знайшли вже 432 боєприпаси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС приступили до очищення 16-кілометрової зони, прилеглої до арсеналу. Роботи проводилися в населених пунктах Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка. Забезпечено реагування на 91 випадок виявлення населенням підозрілих предметів, вилучено 432 боєприпаси", - повідомили у відомстві.

Станом на 7 годину 11 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу Міноборони в Ічнянському районі значно зменшилась.

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Пожежною авіацією ДСНС для гасіння окремих осередків пожежі на технічній території арсеналу, літаками Ан-32П з початку робіт здійснено 21 скид води (168 тонн).

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