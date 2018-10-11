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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 56357 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115435 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123425 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162973 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129986 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177386 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

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Вокруг арсенала под Ичней нашли 430 боеприпасов

Вокруг арсенала под Ичней нашли 430 боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 20696 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В населенных пунктах на прилегающей к арсеналу зоне под Ичней в Черниговской области продолжаются работы по разминированию, нашли уже 432 боеприпаса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС приступили к очистке 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка. Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпасы", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 7:00 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Пожарной авиацией ГСЧС для тушения отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).

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