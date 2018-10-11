Вокруг арсенала под Ичней нашли 430 боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В населенных пунктах на прилегающей к арсеналу зоне под Ичней в Черниговской области продолжаются работы по разминированию, нашли уже 432 боеприпаса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Пиротехнические подразделения ГСЧС приступили к очистке 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка. Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпасы", - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 7:00 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась.
Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.
Пожарной авиацией ГСЧС для тушения отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).