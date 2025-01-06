Навчання роскомнагляду спричинили блокування іноземних сервісів на Південному Кавказі

На початку грудня 2024 року в Дагестані, Чечні та Інгушетії спостерігали перебої з доступом до популярних зарубіжних сервісів і месенджерів, таких як YouTube, Telegram і WhatsApp. Це повʼязують з навчанням Роскомнагляду.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Місцеві оператори пояснили, що це сталося через навчання Роскомнагляду, яке передбачало відпрацювання сценаріїв вимкнення доступу до закордонного сегменту Інтернету. За інформацією, окрім міжнародних сервісів, проблеми з доступом торкнулися і деяких вітчизняних ресурсів, проте обмеження тривало лише добу.

Нагадаємо

На окупованому півострові YouTube перестав працювати без використання VPN. Популярні VPN-сервіси Lantern та NTHLink мають проблеми з доступом, працюють лише окремі платні сервіси.