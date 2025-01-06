Навчання роскомнагляду спричинили блокування іноземних сервісів на Південному Кавказі

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Київ • УНН

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У Дагестані, Чечні та Інгушетії відбулися перебої з доступом до YouTube, Telegram і WhatsApp через навчання роскомнагляду. Обмеження тривали добу та торкнулися також деяких російських ресурсів.

На початку грудня 2024 року в Дагестані, Чечні та Інгушетії спостерігали перебої з доступом до популярних зарубіжних сервісів і месенджерів, таких як YouTube, Telegram і WhatsApp. Це повʼязують з навчанням Роскомнагляду.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Місцеві оператори пояснили, що це сталося через навчання Роскомнагляду, яке передбачало відпрацювання сценаріїв вимкнення доступу до закордонного сегменту Інтернету. За інформацією, окрім міжнародних сервісів, проблеми з доступом торкнулися і деяких вітчизняних ресурсів, проте обмеження тривало лише добу.

Нагадаємо 

На окупованому півострові YouTube перестав працювати без використання VPN. Популярні VPN-сервіси Lantern та NTHLink мають проблеми з доступом, працюють лише окремі платні сервіси.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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