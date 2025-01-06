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Учения Роскомнадзора повлекли блокировку иностранных сервисов на Южном Кавказе

Учения Роскомнадзора повлекли блокировку иностранных сервисов на Южном Кавказе

Киев  •  УНН

 • 9819 просмотра

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В Дагестане, Чечне и Ингушетии произошли перебои с доступом к YouTube, Telegram и WhatsApp из-за обучения Роскомнадзора. Ограничения продолжались сутки и коснулись также некоторых российских ресурсов.

В начале декабря 2024 года в Дагестане, Чечне и Ингушетии наблюдали перебои с доступом к популярным зарубежным сервисам и мессенджерам, таким как YouTube, Telegram и WhatsApp. Это связывают с обучением Роскомнадзора.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали 

Местные операторы объяснили, что это произошло из-за обучения Роскомнадзора, которое предусматривало отработку сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту Интернета. По информации, кроме международных сервисов, проблемы с доступом коснулись и некоторых отечественных ресурсов, однако ограничение длилось всего сутки.

Напомним 

На оккупированном полуострове YouTube перестал работать без использования VPN. Популярные VPN-сервисы Lantern и NTHLink имеют проблемы с доступом, работают только отдельные платные сервисы.

Алина Волянская

Алина Волянская

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