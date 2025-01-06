Учения Роскомнадзора повлекли блокировку иностранных сервисов на Южном Кавказе

В начале декабря 2024 года в Дагестане, Чечне и Ингушетии наблюдали перебои с доступом к популярным зарубежным сервисам и мессенджерам, таким как YouTube, Telegram и WhatsApp. Это связывают с обучением Роскомнадзора.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Местные операторы объяснили, что это произошло из-за обучения Роскомнадзора, которое предусматривало отработку сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту Интернета. По информации, кроме международных сервисов, проблемы с доступом коснулись и некоторых отечественных ресурсов, однако ограничение длилось всего сутки.

Напомним

На оккупированном полуострове YouTube перестал работать без использования VPN. Популярные VPN-сервисы Lantern и NTHLink имеют проблемы с доступом, работают только отдельные платные сервисы.