Навчальний заклад, що був пошкоджений під час сьогоднішнього удару по Харкову, працював із порушеннями – мерія
Київ • УНН
Міська влада домогалася закриття закладу, що не забезпечував безпеку дітей
Приватний заклад освіти, який сьогодні, 23 червня, був пошкоджений внаслідок обстрілів у Шевченківському районі, працював із порушенням чинного законодавства. По це повідомили у Харківській міській раді, передає УНН.
За словами міського голови Ігоря Терехова, міська влада неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.
"В цьому закладі працювала і школа, і дитячий садок. Було кілька попереджень. Ми зверталися до обласної військової адміністрації, бо вони мають відповідні важелі впливу. Але заклад продовжував працювати. На щастя, сьогодні дітей там не було, бо вихідний", - зазначив Ігор Терехов.
Мер наголосив, що освітній процес у комунальних закладах організований виключно в сертифікованих укриттях із дотриманням усіх заходів безпеки.
Нагадаємо
Станом на 17 годину 23 червня кількість поранених в результаті ворожого удару керованими авіаційними бомбами по Харкову становить вже 11 осіб. Загинув 73-річний чоловік.
Загалом, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, було більше 3 влучань керованими авіабомбами.
"У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. (…)
У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону", - розповів Синєгубов.