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Навчальний заклад, що був пошкоджений під час сьогоднішнього удару по Харкову, працював із порушеннями – мерія

Київ • УНН

 • 30834 перегляди

Міська влада домогалася закриття закладу, що не забезпечував безпеку дітей

Навчальний заклад, що був пошкоджений під час сьогоднішнього удару по Харкову, працював із порушеннями – мерія

Приватний заклад освіти, який сьогодні, 23 червня, був пошкоджений внаслідок обстрілів у Шевченківському районі, працював із порушенням чинного законодавства. По це повідомили у Харківській міській раді, передає УНН.

За словами міського голови Ігоря Терехова, міська влада неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.

"В цьому закладі працювала і школа, і дитячий садок. Було кілька попереджень. Ми зверталися до обласної військової адміністрації, бо вони мають відповідні важелі впливу. Але заклад продовжував працювати. На щастя, сьогодні дітей там не було, бо вихідний", - зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що освітній процес у комунальних закладах організований виключно в сертифікованих укриттях із дотриманням усіх заходів безпеки.

Нагадаємо

Станом на 17 годину 23 червня кількість поранених в результаті ворожого удару керованими авіаційними бомбами по Харкову становить вже 11 осіб. Загинув 73-річний чоловік.

Загалом, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, було більше 3 влучань керованими авіабомбами.

"У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. (…)

У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону", - розповів Синєгубов.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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