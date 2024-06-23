Частное учебное заведение, которое сегодня, 23 июня, было повреждено в результате обстрелов в Шевченковском районе, работало с нарушением действующего законодательства. По это сообщили в Харьковском городском совете, передает УНН.

По словам городского головы Игоря Терехова, городские власти неоднократно обращались в соответствующие органы для урегулирования этого вопроса.

"В этом заведении работала и школа, и детский сад. Было сколько предупреждений. Мы обращались в областную военную администрацию, потому что они имеют соответствующие рычаги влияния. Но заведение продолжало работать. К счастью, сегодня детей там не было, потому что выходной", - отметил Игорь Терехов.

Мэр отметил, что образовательный процесс в коммунальных учреждениях организован исключительно в сертифицированных укрытиях с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним

По состоянию на 17 часов 23 июня количество раненых в результате вражеского удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову составляет уже 11 человек. погиб 73-летний мужчина.

Всего, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, было более 3 попаданий управляемыми авиабомбами.

"В Шевченковском районе повреждено учреждение образования. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. Ей оказали медпомощь. В многоквартирных домах рядом повыбивало окна, повреждены фасады зданий. (…)

В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор-2 дома разрушены. Также "прилет" был и в Киевском районе, в промышленную зону", - рассказал Синегубов.