Науковців каратимуть за плагіат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Українських науковців каратимуть за плагіат відмовою у присвоєнні звання та позбавленням звання. Відповідну постанову, яка вносить зміни до порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, уряд затвердив на засіданні 25 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення Міносвіти.
“Уряд посилив відповідальність за порушення академічної доброчесності під час отримання вченого звання — за таке порушення не лише відмовлятимуть у присвоєнні звання, а й позбавлятимуть його”, — зауважили в МОН.
Як пояснили у міністерстві, в разі недотримання вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань, зокрема за порушення академічної доброчесності, атестаційна колегія МОН скасовує рішення вченої ради та відмовляє у видачі державного документа про присвоєння вченого звання. Більш того, в порядку відтепер прописано, що в разі виявлення МОН порушення вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань, зокрема за порушення академічної доброчесності, особа, якій присвоєно вчене звання, може бути позбавлена такого звання шляхом затвердження атестаційною колегією МОН рішення вченої ради про позбавлення вченого звання в установленому МОН порядку.
Щоб покращити доступ до науково-педагогічної діяльності осіб з інвалідністю І групи, для них було дещо полегшено вимоги для отримання вчених звань. Також зрівняні можливості діячів культури та мистецтв у отриманні вченого звання доцента.
Крім того зазначається, що частина правок до документа забезпечує приведення його у відповідність до нового законодавства. Зокрема, змінено неактуальні терміни, наприклад, термін “вищий навчальний заклад” замінено терміном “заклад вищої освіти”, що відповідає Закону “Про освіту”.
Нагадаємо, міністерство освіти і науки визначило, як цього року будуть організовані та проведені вступні випробування на магістратуру, що проводяться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання