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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученых начнут наказывать за плагиат

Киев • УНН

 • 12605 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинских ученых будут наказывать за плагиат отказом в присвоении звания и лишением звания. Соответствующее постановление, которое вносит изменения в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий, правительство утвердило на заседании 25 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобразования.

Ученых начнут наказывать за плагиат

“Правительство усилило ответственность за нарушение академической добродетели при получении ученого звания — за такое нарушение не только будут отказывать в присвоении звания, но и лишать его”, — отметили в МОН.

Как пояснили в министерстве, в случае несоблюдения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добродетели, аттестационная коллегия МОН отменяет решение ученого совета и отказывает в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания. Более того, в порядке теперь прописано, что в случае обнаружения МОН нарушения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добродетели, лицо, которому присвоено ученое звание, может быть лишено такого звания путем утверждения аттестационной коллегией МОН решения ученого совета о лишении ученого звания в установленном МОН порядке.

Чтобы улучшить доступ к научно-педагогической деятельности лиц с инвалидностью I группы, для них было несколько облегчено требования для получения ученых званий. Также уравнены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Кроме того отмечается, что часть поправок к документу обеспечивает приведение его в соответствие с новым законодательством. В частности, изменены неактуальны термины, например, термин “высшее учебное заведение” заменен термином “учреждение высшего образования”, что соответствует Закону “Об образовании”.

Напомним, Министерство образования и науки определило, как в этом году будут организованы и проведены вступительные экзамены в магистратуру, проводимые по технологии внешнего независимого оценивания.

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