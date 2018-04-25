Ученых начнут наказывать за плагиат

“Правительство усилило ответственность за нарушение академической добродетели при получении ученого звания — за такое нарушение не только будут отказывать в присвоении звания, но и лишать его”, — отметили в МОН.

Как пояснили в министерстве, в случае несоблюдения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добродетели, аттестационная коллегия МОН отменяет решение ученого совета и отказывает в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания. Более того, в порядке теперь прописано, что в случае обнаружения МОН нарушения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добродетели, лицо, которому присвоено ученое звание, может быть лишено такого звания путем утверждения аттестационной коллегией МОН решения ученого совета о лишении ученого звания в установленном МОН порядке.

Чтобы улучшить доступ к научно-педагогической деятельности лиц с инвалидностью I группы, для них было несколько облегчено требования для получения ученых званий. Также уравнены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Кроме того отмечается, что часть поправок к документу обеспечивает приведение его в соответствие с новым законодательством. В частности, изменены неактуальны термины, например, термин “высшее учебное заведение” заменен термином “учреждение высшего образования”, что соответствует Закону “Об образовании”.

Напомним, Министерство образования и науки определило, как в этом году будут организованы и проведены вступительные экзамены в магистратуру, проводимые по технологии внешнего независимого оценивания.