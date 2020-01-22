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Науковці розповіли, скільки в українській мові слів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили в Інституті української мови Національної академії наук України.

Науковці розповіли, скільки в українській мові слів

“Велику кількість слів уміщують словники українських говорів, термінологічні словники, словники мови письменників, українських соціальних та професійних жаргонів, історичні словники. У широкій часовій, територіальній, стильовій диференціації обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів”, — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що будь-який словник спирається на певну джерельну основу — тексти, і має чіткі критерії добору слів з цих текстів.

“Отже, тексти, загалом мовна діяльність спільноти, будуть завжди багатшими за будь-який словник, міститимуть слова, що з тих чи тих причин не потрапили до наявних словників”, — додали в Інституті української мови.

Зазначається, що однотомний тлумачний “Словник української мови” (2016 року, 2-е видання) вміщує 165 тис. слів, а “Український лексикон кінця XVIII — початку XXI ст.: словник-індекс: у 3-х томах” (2017) містить близько 300 тис. слів.

Нагадаємо, українську мову 81% населення вважає важливим атрибутом незалежності.

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