Науковці розповіли, скільки в українській мові слів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили в Інституті української мови Національної академії наук України.
“Велику кількість слів уміщують словники українських говорів, термінологічні словники, словники мови письменників, українських соціальних та професійних жаргонів, історичні словники. У широкій часовій, територіальній, стильовій диференціації обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів”, — йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що будь-який словник спирається на певну джерельну основу — тексти, і має чіткі критерії добору слів з цих текстів.
“Отже, тексти, загалом мовна діяльність спільноти, будуть завжди багатшими за будь-який словник, міститимуть слова, що з тих чи тих причин не потрапили до наявних словників”, — додали в Інституті української мови.
Зазначається, що однотомний тлумачний “Словник української мови” (2016 року, 2-е видання) вміщує 165 тис. слів, а “Український лексикон кінця XVIII — початку XXI ст.: словник-індекс: у 3-х томах” (2017) містить близько 300 тис. слів.
Нагадаємо, українську мову 81% населення вважає важливим атрибутом незалежності.