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Ученые рассказали, сколько в украинском языке слов

Киев • УНН

 • 1399465 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в Институте украинского языка Национальной академии наук Украины.

Ученые рассказали, сколько в украинском языке слов

"Большое количество слов вмещают словари украинских говоров, терминологические словари, словари языка писателей, украинских социальных и профессиональных жаргонов, исторические словари. В широкой временной, территориальной, стилевой дифференциации объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что любой словарь опирается на определенную родниковую основу - тексты, и имеет четкие критерии отбора слов из этих текстов.

"Итак, тексты, в общем речевая деятельность сообщества, будут всегда богаче любого словаря, содержать слова, которые по тем или иным причинам не попали в имеющихся словарей", - добавили в Институте украинского языка.

Отмечается, что однотомный толковый "Словарь украинского языка" (2016 года, второй издание) содержит 165 тыс. слов, а "Украинский лексикон конца XVIII - начала XXI в.: словарь индекс: в 3-х томах" (2017) содержит около 300 тыс. слов.

Напомним, украинский язык 81% населения считает важным атрибутом независимости.

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