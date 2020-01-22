Нацвідбір на Євробачення-2020: визначено порядок виступів півфіналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Було проведене жеребкування, в результаті якого визначили порядок виступів півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020. Про це повідомляє УНН з посиланням на UA: Суспільне мовлення.
“... проведено жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що, за результатами жеребкування, 8 і 15 лютого порядок виступів учасників буде таким:
Перший півфінал (8 лютого):
— Гурт [О].
— Jerry Heil.
— Katya Chilly.
— KRUTЬ.
— Gо-A.
— CLOUDLESS.
— GIO.
— Assol.
Другий півфінал (15 лютого)
— MOONZOO feat. F.M.F. Sure.
— FO SHO
— Еліна Іващенко.
— Олександр Порядинський.
— GARNA.
— KHAYAT.
— David Axelrod.
— TVORCHI.
Зазначимо, що членами жюрі відбору стануть: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
Імена учасників національного відбору Євробачення-2020 стали відомі 20 січня