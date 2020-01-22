Нацотбор на Евровидение-2020: определен порядок выступлений полуфиналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Была проведена жеребьевка, в результате которого определили порядок выступлений полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UA: Суспільне мовлення.
"... проведена жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020", - говорится в сообщении.
Указано, что по результатам жеребьевки, 8 и 15 февраля порядок выступлений участников будет таким:
Первый полуфинал (8 февраля):
- Группа [О].
- Jerry Heil.
- Katya Chilly.
- Krut.
- Gо-A.
- CLOUDLESS.
- GIO.
- Assol.
Второй полуфинал (15 февраля)
- MOONZOO feat. FMF Sure.
- FO SHO
- Элина Иващенко.
- Александр Порядинский.
- GARNA.
- KHAYAT.
- David Axelrod.
- TVORCHI.
Отметим, что членами жюри отбора станут: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Имена участников национального отбора Евровидения-2020 стали известны 20 января