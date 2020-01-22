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Нацотбор на Евровидение-2020: определен порядок выступлений полуфиналистов

Киев • УНН

 • 20540 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Была проведена жеребьевка, в результате которого определили порядок выступлений полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UA: Суспільне мовлення.

Нацотбор на Евровидение-2020: определен порядок выступлений полуфиналистов

"... проведена жеребьевка полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020", - говорится в сообщении.

Указано, что по результатам жеребьевки, 8 и 15 февраля порядок выступлений участников будет таким:

Первый полуфинал (8 февраля):

- Группа [О].
- Jerry Heil.
- Katya Chilly.
- Krut.
- Gо-A.
- CLOUDLESS.
- GIO.
- Assol.

Второй полуфинал (15 февраля)

- MOONZOO feat. FMF Sure.
- FO SHO
- Элина Иващенко.
- Александр Порядинский.
- GARNA.
- KHAYAT.
- David Axelrod.
- TVORCHI.

Отметим, что членами жюри отбора станут: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Имена участников национального отбора Евровидения-2020 стали известны 20 января

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