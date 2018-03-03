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Нацрада реформ розглянула законопроект "Про валюту", який забезпечить лібералізацію ринку

Київ • УНН

 • 11922 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Національна рада реформ під головуванням президента Петра Порошенка розглянула законопроект “Про валюту”, який буде внесено на розгляд до Верховної Ради України, передає УНН з посиланням на повідомлення Адміністрації президента України.

“Проект закону „Про валюту“ запроваджує принцип „дозволено все, що не заборонено“ та передбачає запровадження поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу та інших валютних цінностей. Також прибирається таке болісне покарання як призупинення зовнішньоекономічної діяльності”, — прокоментував документ Порошенко.

Президент акцентував увагу на тому, що питання реформи валютного регулювання є надзвичайно важливим для стимулювання економіки та розвитку підприємництва.

“Всі вони одразу відчують полегшення щойно закон буде прийнято”, — наголосив Порошенко.

Президент також додав, що нарешті буде скасовано Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

“Минуло 25 років. Світ пішов вперед. А у нас валютне регулювання зразка 93-го року. При цьому в Україні сьогодні нараховується понад 10 тисяч підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які щорічно проводять 2,5 млн операцій”, — сказав він.

За словами Порошенка, кінцева мета законопроекту — покращення умов для інвесторів, залучення інвестицій, нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету, надходження валюти в країну, зміцнення національної валюти.

“А головне — зростання доходів українців. Успішна країна Україна для успішних людей”, — підкреслив президент.

Нагадаємо, у НБУ пояснили зміцнення курсу гривні до долара.

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