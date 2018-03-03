Нацсовет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который обеспечит либерализацию рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Национальный совет реформ под председательством президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект “О валюте”, который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Администрации президента Украины.
“Проект закона ”О валюте“ вводит принцип ”разрешено все, что не запрещено“ и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. Также убирается такое мучительное наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности”, - прокомментировал документ Порошенко.
Президент акцентировал внимание на том, что вопрос реформы валютного регулирования является чрезвычайно важным для стимулирования экономики и развития предпринимательства.
“Все они сразу почувствуют облегчение, как только закон будет принят”, — подчеркнул Порошенко.
Президент также добавил, что наконец будет отменен Декрет Кабинета Министров “О системе валютного регулирования и валютного контроля”.
“Прошло 25 лет. Мир пошел вперед. А у нас валютное регулирование образца 93-го года. При этом в Украине сегодня насчитывается более 10 тысяч предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 млн операций”, - сказал он.
По словам Порошенко, конечная цель законопроекта — улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, поступления валюты в страну, укрепление национальной валюты.
“А главное — рост доходов украинцев. Успешная страна Украина для успешных людей”, - подчеркнул президент.
Напомним, в НБУ объяснили укрепление курса гривны к доллару.