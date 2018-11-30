Нацполіція не має претензій до президента ФФУ

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Нацполіції немає кримінальних проваджень стосовно президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Вказана особа також не притягувалася до відповідальності слідчими органами НПУ. Про це УНН стало відомо із відповіді головного слідчого управління Нацполіції на адвокатський запит, яка є у розпорядженні редакції.