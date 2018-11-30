Нацполіція не має претензій до президента ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Нацполіції немає кримінальних проваджень стосовно президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Вказана особа також не притягувалася до відповідальності слідчими органами НПУ. Про це УНН стало відомо із відповіді головного слідчого управління Нацполіції на адвокатський запит, яка є у розпорядженні редакції.
“Відповідно до наявних в ЄРДР відомостей, інформація стосовно притягнення слідчими підрозділами Національної поліції до кримінальної відповідальності запитуваної особи (Павелко А.В. — ред.) відсутня”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наявність кримінальних проваджень проти Павелка вже спростували у ГПУ та НАБУ.
Зауважимо, що напередодні низка ЗМІ із посиланням на заяви третіх осіб повідомили про те, що проти Павелка начебто відкриті три кримінальні провадження, зокрема у НАБУ, ГПУ та в Нацполіції.
Сам Павелко тиражування інформації про нібито його кримінальне переслідування назвав “елементом інформаційної війни проти Федерації”.