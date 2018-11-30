Нацполиция не имеет претензий к президенту ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Нацполиции нет уголовных производств в отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Указанное лицо тоже не привлекалось к ответственности следственными органами НПУ. Об этом УНН стало известно из ответа главного следственного управления Нацполиции на адвокатский запрос, который есть в распоряжении редакции.
"Согласно имеющимся в ЕРДР сведениям, информация относительно привлечения следственными подразделениями Национальной полиции к уголовной ответственности запрашиваемого лица (Павелко А.В. - ред.) отсутствует", - говорится в сообщении.
Напомним, наличие уголовных производств против Павелко уже опровергли в ГПУ и НАБУ.
Заметим, что накануне ряд СМИ со ссылкой на заявления третьих лиц сообщили о том, что против Павелко якобы открыты три уголовных производства, в частности в НАБУ, ГПУ и в Нацполиции.
Сам Павелко тиражирование информации о якобы его уголовном преследовании назвал "элементом информационной войны против Федерации".