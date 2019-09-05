Нацкорпус збирається пікетувати суд через звільнення Цемаха
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Нацкорпус пікетуватиме Апеляційний суд у Києві через звільнення фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Про це УНН повідомили у пресслужбі організації.
"Сьогодні о 15:45 Національний Корпус проведе акцію під Апеляційним судом Києва у зв’язку із звільненням з-під варти фігуранта справи MH17, бойовика Володимира Цемаха", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
Додамо, ім'я Цемаха, затриманого в червні цього року співробітниками Служби безпеки України, називали серед тих, кого Україна може обміняти з Росією.
Спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського літака Boeing 777 в 2014 році має намір допитати арештованого раніше Цемаха.
Раніше у мережі журналісти оприлюднили відео за 2015 рік, на якому один з бойовиків – Цемах, розказав, що ховав ЗРК "Бук".