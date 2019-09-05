Нацкорпус собирается пикетировать суд из-за освобождения Цемаха
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Нацкорпус будет пикетировать Апелляционный суд в Киеве из-за освобождения фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Об этом УНН сообщили в пресс-службе организации.
"Сегодня в 15:45 Национальный Корпус проведет акцию под Апелляционным судом Киева в связи с освобождением из-под стражи фигуранта дела MH17, боевика Владимира Цемаха", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
Добавим, имя Цемаха, задержанного в июне этого года сотрудниками Службы безопасности Украины, называли среди тех, кого Украина может обменять с Россией.
Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году намерена допросить арестованного ранее Цемаха.
Ранее в сети журналисты обнародовали видео 2015 года, на котором один из боевиков - Цемах, рассказал, что прятал ЗРК "Бук".