Національний банк оптимізує порядок міжбанківського переказу коштів

Для цього регулятор пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" (далі – Проект).

Метою розробки Проекту є:

● забезпечення консолідації норм з питань відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків у національній та іноземній валюті в одному нормативно-правовому акті Національного банку;

● удосконалення технології роботи системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) у файловому режимі для забезпечення завершеності розрахунків у СЕП на кінець банківського дня;

● виконання вимог законодавства України.

У зв’язку з цим Проектом пропонується:

● передбачити застосування електронного підпису при формуванні міжбанківського електронного розрахункового документа (замість електронного цифрового підпису);

● виключити з Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті норми щодо відкриття/закриття кореспондентських рахунків банків-резидентів у національній валюті, оскільки ці питання надалі регулюватимуться Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, викладеною в новій редакції (крім порядку відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку, філії іноземного банку в Національному банку для роботи в СЕП).

Крім того, Національний банк має намір запровадити в СЕП автоматичне проведення платежів у файловому режимі, не підтверджених безпосереднім учасником СЕП – отримувачем коштів на кінець банківського дня, та виключити необхідність обліку не підтверджених сум міжбанківських електронних розрахункових документів на транзитному рахунку в Національному банку.

Передбачається, що така новація в СЕП буде введена в дію через два місяця з дня набрання чинності цього документу з метою створення умов для забезпечення готовності всіх безпосередніх учасників СЕП до змін у технології роботи СЕП.



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