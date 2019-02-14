Національний банк оптимізує порядок міжбанківського переказу коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національний банк планує оптимізувати порядок міжбанківського переказу коштів в національній валюті. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Для цього регулятор пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" (далі – Проект).
Метою розробки Проекту є:
● забезпечення консолідації норм з питань відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків у національній та іноземній валюті в одному нормативно-правовому акті Національного банку;
● удосконалення технології роботи системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) у файловому режимі для забезпечення завершеності розрахунків у СЕП на кінець банківського дня;
● виконання вимог законодавства України.
У зв’язку з цим Проектом пропонується:
● передбачити застосування електронного підпису при формуванні міжбанківського електронного розрахункового документа (замість електронного цифрового підпису);
● виключити з Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті норми щодо відкриття/закриття кореспондентських рахунків банків-резидентів у національній валюті, оскільки ці питання надалі регулюватимуться Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, викладеною в новій редакції (крім порядку відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку, філії іноземного банку в Національному банку для роботи в СЕП).
Крім того, Національний банк має намір запровадити в СЕП автоматичне проведення платежів у файловому режимі, не підтверджених безпосереднім учасником СЕП – отримувачем коштів на кінець банківського дня, та виключити необхідність обліку не підтверджених сум міжбанківських електронних розрахункових документів на транзитному рахунку в Національному банку.
Передбачається, що така новація в СЕП буде введена в дію через два місяця з дня набрання чинності цього документу з метою створення умов для забезпечення готовності всіх безпосередніх учасників СЕП до змін у технології роботи СЕП.
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