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Национальный банк оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

Национальный банк оптимизирует порядок межбанковского перевода средств

Киев  •  УНН

 • 9517 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальный банк планирует оптимизировать порядок межбанковского перевода средств в национальной валюте. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

Для этого регулятор предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте" (далее - Проект).

Целью разработки проекта является:

● обеспечение консолидации норм по вопросам открытия и закрытия корреспондентских счетов банков в национальной и иностранной валюте в одном нормативно-правовом акте Национального банка;

● совершенствование технологии работы системы электронных платежей Национального банка (далее - СЭП) в файловом режиме для обеспечения завершенности расчетов в СЭП на конец банковского дня;

● требований законодательства Украины.

В связи с этим Проектом предлагается:

● предусмотреть применение электронной подписи при формировании межбанковского электронного расчетного документа (вместо электронной цифровой подписи)

● исключить из Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте нормы об открытии / закрытии корреспондентских счетов банков-резидентов в национальной валюте, поскольку эти вопросы в дальнейшем будут регулироваться Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, изложенной в новой редакции (кроме порядке открытия/закрытия корреспондентского счета банка, филиала иностранного банка в Национальном банке для работы в СЭП).

Кроме того, Национальный банк намерен ввести в СЭП автоматическое проведение платежей в файловом режиме, не подтвержденных непосредственным участником СЭП - получателем средств на конец банковского дня, и исключить необходимость учета не подтвержденных сумм межбанковских электронных расчетных документов на транзитном счете в Национальном банке.

Предполагается, что такая новация в СЭП будет введена в действие через два месяца со дня вступления в силу этого документа с целью создания условий для обеспечения готовности всех непосредственных участников СЭП к изменениям в технологии работы СЭП.

Как сообщал УНН, из Украины в 2018 году больше всего денег отправили в РФ .

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