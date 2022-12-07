Енергосистема України може "впасти" до Різдва – Корпус милосердя

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28351 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 61651 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 99009 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 149230 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173918 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 352139 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221551 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193879 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 333068 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459167 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії

31 березня, 17:06 • 19602 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 23683 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 22925 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 24921 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 22233 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 352145 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 333074 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549662 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679863 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 699159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78521 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115586 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200558 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226512 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219533 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Енергосистема України може "впасти" до Різдва – Корпус милосердя

Енергосистема України може "впасти" до Різдва – Корпус милосердя

Київ • УНН

 • 954032 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може "впасти" до Різдва, якщо росія продовжить атаки. Про це пише УНН із посланням на Newsweek.

Цитата

"Ми боїмося, що через інтенсивність повітряних атак, а також їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такій як енергосистема, в якийсь момент, якщо вони (росіяни – ред.) збережуть такий самий темп протягом наступних кількох тижнів, мережа зіткнеться із ситуацією критичної масової відмови. Під цим ми маємо на увазі перебої в електропостачанні не просто на години чи дні, а, можливо, на тижні", – сказав директор з реагування Корпусу Милосердя в Україні Майкл Янг.

Деталі

Представники організації заявили, що взимку температура в Україні часто коливається від -2.78 °C до -20 °C, через що в разі критичної ситуації з енергосистемою українські міста можуть стати "майже непридатними для життя".

Майкл Янг повідомив, що відключення електроенергії мають інші побічні ефекти – безробіття через зупинення роботи промислових об’єктів. А компанії, які працюють від генераторів, підвищуватимуть ціни, щоб покрити свої витрати.

Нагадаємо

Станом на ранок 7 грудня в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, в деяких областях ввели аварійні відключення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На випадок блекауту: дали поради, як підготуватися

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85