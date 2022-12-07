Енергосистема України може "впасти" до Різдва – Корпус милосердя

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"Ми боїмося, що через інтенсивність повітряних атак, а також їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такій як енергосистема, в якийсь момент, якщо вони (росіяни – ред.) збережуть такий самий темп протягом наступних кількох тижнів, мережа зіткнеться із ситуацією критичної масової відмови. Під цим ми маємо на увазі перебої в електропостачанні не просто на години чи дні, а, можливо, на тижні", – сказав директор з реагування Корпусу Милосердя в Україні Майкл Янг.

Деталі

Представники організації заявили, що взимку температура в Україні часто коливається від -2.78 °C до -20 °C, через що в разі критичної ситуації з енергосистемою українські міста можуть стати "майже непридатними для життя".

Майкл Янг повідомив, що відключення електроенергії мають інші побічні ефекти – безробіття через зупинення роботи промислових об’єктів. А компанії, які працюють від генераторів, підвищуватимуть ціни, щоб покрити свої витрати.

Нагадаємо

Станом на ранок 7 грудня в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, в деяких областях ввели аварійні відключення.

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