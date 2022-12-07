Энергосистема Украины может "упасть" к Рождеству – Корпус милосердия

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"Мы боимся, что из-за интенсивности воздушных атак, а также их сосредоточенности на критически важной гражданской инфраструктуре, такой как энергосистема, в какой-то момент, если они (россияне – ред.) сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа. Под этим мы подразумеваем перебои в электроснабжении не просто на часы или дни, а, возможно, на недели", - сказал директор по реагированию Корпуса Милосердия в Украине Майкл Янг.

Детали

Представители организации заявили, что зимой температура в Украине часто колеблется от -2.78 до -20 °C, из-за чего в случае критической ситуации с энергосистемой украинские города могут стать "почти непригодными для жизни".

Майкл Янг сообщил, что отключения электроэнергии имеют и другие побочные эффекты – безработица из-за остановки работы промышленных объектов. А компании, работающие от генераторов, будут повышать цены, чтобы покрыть свои расходы.

Напомним

По состоянию на утро 7 декабря в Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии, в некоторых областях ввели аварийные отключения.

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