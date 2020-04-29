Нацгвардійця судитимуть за скоєну смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника Нацгвардії, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, в результаті якої загинула 39-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно працівника Національної гвардії України. Правоохоронець обвинувачується у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула людина (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в ніч на 1 січня 2020 року нацгвардієць керуючи автомобілем ВАЗ на території обласного центру порушив низку пунктів ПДР, здійснив наїзд на 39-річну жінку, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП, потерпіла отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області.
Нагадаємо, на Харківщині на ділянці автодороги “Київ-Харків-Довжанський” сталася ДТП, внаслідок якої загинув 25-річний військовослужбовець однієї із частин Національної гвардії України.