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Нацгвардійця судитимуть за скоєну смертельну ДТП

Нацгвардійця судитимуть за скоєну смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника Нацгвардії, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, в результаті якої загинула 39-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно працівника Національної гвардії України. Правоохоронець обвинувачується у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула людина (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що в ніч на 1 січня 2020 року нацгвардієць керуючи автомобілем ВАЗ на території обласного центру порушив низку пунктів ПДР, здійснив наїзд на 39-річну жінку, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП, потерпіла отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області.

Нагадаємо, на Харківщині на ділянці автодороги “Київ-Харків-Довжанський” сталася ДТП, внаслідок якої загинув 25-річний військовослужбовець однієї із частин Національної гвардії України.

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