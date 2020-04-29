Нацгвардейца будут судить за содеянное смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Нацгвардии, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла 39-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Национальной гвардии Украины. Правоохранитель обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ночь на 1 января 2020 года нацгвардеец управляя автомобилем ВАЗ на территории областного центра нарушил ряд пунктов ПДД, совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП, потерпевшая получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области.
Напомним, в Харьковской области на участке автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины.