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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42097 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85915 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102956 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129092 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121955 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Нацгвардейца будут судить за содеянное смертельное ДТП

Нацгвардейца будут судить за содеянное смертельное ДТП

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Нацгвардии, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла 39-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Национальной гвардии Украины. Правоохранитель обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 1 января 2020 года нацгвардеец управляя автомобилем ВАЗ на территории областного центра нарушил ряд пунктов ПДД, совершил наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП, потерпевшая получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области.

Напомним, в Харьковской области на участке автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины.

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