Нацгвардійці записали відеопривітання Марківу з Днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Військовослужбовці Національної гвардії України записали відеопривітання до Дня народження гвардійця Віталія Марківа (16 серпня), який перебуває під вартою в Італії й не може прийняти побажання вживу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне відеозвернення.
Так, до своєрідного флешмобу долучилися спочатку побратими Віталія з батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Національної гвардії України. Ініціативу підхопили гвардійці з усіх регіонів. Бійці пригадали все, що давно хотіли сказати другові та передали побажання.
Йому побажали сили для боротьби за свою свободу та українську незалежність. Подякували йому за захист Батьківщини та силу військового духу.
Нацгвардійці запевнили Марківа, що за нього борються, тримають кулаки та підтримують спільну справу до справедливого вироку суду.
“Вітаємо з Днем народження та чекаємо додому”, — вторять гвардійці у привітаннях.
Нагадаємо, нацгвардійця Марківа затримали в Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі та його російського перекладача 24 травня 2014 року в районі Слов’янська Донецької області. Кримінальне провадження проти Марківа італійські правоохоронці відкрили на основі свідчень французького журналіста, що нібито підтверджують причетність Марківа до вбивства Роккеллі.
Українські правозахисники вважають, що загибель італійця і росіянина сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. У підрозділі Марківа не було мінометів, які вели вогонь по ймовірному місцеперебуванню журналіста. У травні 2019 року генерал-лейтенант Микола Балан та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дали свідчення в італійському суді щодо неможливості причетності Віталія Марківа як бійця Нацгвардії України до загибелі журналіста.
Також Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця.
Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемічну кризу його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа розпочнеться 29 вересня.