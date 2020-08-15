Нацгвардейцы записали видеопоздравление Маркива с Днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Военнослужащие Национальной гвардии Украины записали видеопоздравление ко Дню рождения гвардейца Виталия Маркива (16 августа), который находится под стражей в Италии и не может принять пожелания вживую. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее видеообращение.
Так, к своеобразному флешмобу присоединились сначала собратья Виталия из батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Инициативу подхватили гвардейцы из всех регионов. Бойцы вспомнили все, что давно хотели сказать другу и передали пожелания.
Ему пожелали силы для борьбы за свою свободу и украинскую независимость. Поблагодарили его за защиту Родины и силу военного духа.
Нацгвардейцы заверили Маркива, что за него борются, держат кулаки и поддерживают общее дело по справедливому приговору суда.
"Поздравляем с Днем рождения и ждем домой", - вторят гвардейцы в поздравлениях.
Напомним, нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017-го по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его русского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли на основе свидетельств французского журналиста, что якобы подтверждают причастность Маркива к убийству Роккелли.
Украинские правозащитники считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местопребыванию журналиста. В мае 2019 года генерал-лейтенант Николай Балан и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дали показания в итальянском суде о невозможности причастности Виталия Маркива как бойца Нацгвардии Украины к гибели журналиста.
Также Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ОГП срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейца.
Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября.