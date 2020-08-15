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4 марта, 15:53 • 76563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100843 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106434 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126318 просмотра

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Нацгвардейцы записали видеопоздравление Маркива с Днем рождения

Нацгвардейцы записали видеопоздравление Маркива с Днем рождения

Киев  •  УНН

 • 13992 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Военнослужащие Национальной гвардии Украины записали видеопоздравление ко Дню рождения гвардейца Виталия Маркива (16 августа), который находится под стражей в Италии и не может принять пожелания вживую. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее видеообращение.

Так, к своеобразному флешмобу присоединились сначала собратья Виталия из батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Инициативу подхватили гвардейцы из всех регионов. Бойцы вспомнили все, что давно хотели сказать другу и передали пожелания.

Ему пожелали силы для борьбы за свою свободу и украинскую независимость. Поблагодарили его за защиту Родины и силу военного духа.

Нацгвардейцы заверили Маркива, что за него борются, держат кулаки и поддерживают общее дело по справедливому приговору суда.

"Поздравляем с Днем рождения и ждем домой", - вторят гвардейцы в поздравлениях.

Напомним, нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017-го по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его русского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли на основе свидетельств французского журналиста, что якобы подтверждают причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правозащитники считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местопребыванию журналиста. В мае 2019 года генерал-лейтенант Николай Балан и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дали показания в итальянском суде о невозможности причастности Виталия Маркива как бойца Нацгвардии Украины к гибели журналиста.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ОГП срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейца.

Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября.

Украинские Национальные Новости

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