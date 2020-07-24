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Справа Марківа: апеляційний суд в Італії розпочнеться у вересні

Справа Марківа: апеляційний суд в Італії розпочнеться у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа розпочнеться у вересні у Мілані, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Віталія Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в українському МВС, засідання суду у другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного у залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.

"У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік Слов’янська. У тексті апеляції адвокати оскаржують усі висновки присяжних Павії", - зазначили у МВС.

Також зазначається, що "на відміну від річного суду у Павії (18 засідань), процес у Мілані буде значно коротшим у часі".

"Згідно із судовою процедурою, відбудеться виступ представника суду про загальний стан і зміст справи, доповідь генерального прокурора й цивільних позивачів та виступ сторони захисту. Очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи, які вже надала і ще має додати, зокрема, сторона захисту українського солдата. За такого розвитку ситуації, вердикт можна очікувати вже у жовтні", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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