Нацбанк зміцнив гривню: яким буде курс у перший день нового року

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Національний банк України встановив офіційний курс 41,0295 грн/дол., що на 1 копійку міцніше від минулого курсу. Курс євро зріс на 24 копійки до 43,68 грн/євро.

Національний банк України на завтра встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,0295 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку від минулорічного курсу, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Офіційний курс долара 1-го січня 2025 року становитиме 42,02 грн/дол.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,68 грн/євро, що на 24 копійки більше від попереднього курсу.  

На міжбанківському валютному ринку (станом на 17:00) котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,00 — 42,05 грн/дол., а євро – 43,60 —43,64 грн/євро.  

Нагадаємо 

31-го грудня 2024 року Національний банк встановив офіційний курс 42,03 грн/дол, що стало історичним мінімумом гривні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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