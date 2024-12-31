Нацбанк зміцнив гривню: яким буде курс у перший день нового року

Національний банк України на завтра встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,0295 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку від минулорічного курсу, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Офіційний курс долара 1-го січня 2025 року становитиме 42,02 грн/дол.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,68 грн/євро, що на 24 копійки більше від попереднього курсу.

На міжбанківському валютному ринку (станом на 17:00) котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,00 — 42,05 грн/дол., а євро – 43,60 —43,64 грн/євро.

Нагадаємо

31-го грудня 2024 року Національний банк встановив офіційний курс 42,03 грн/дол, що стало історичним мінімумом гривні.