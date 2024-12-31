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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацбанк укрепил гривну: каким будет курс в первый день нового года

Нацбанк укрепил гривну: каким будет курс в первый день нового года

Киев  •  УНН

 • 8610 просмотра

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Национальный банк Украины установил официальный курс 41,0295 грн/долл., что на 1 копейку крепче прошлого курса. Курс евро вырос на 24 копейки до 43,68 грн/евро.

Национальный банк Украины на завтра установил официальный курс гривны на уровне - 41,0295 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку от прошлогоднего курса, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Официальный курс доллара 1-го января 2025 года составит 42,02 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,68 грн/евро, что на 24 копейки больше предыдущего курса.  

На межбанковском валютном рынке (по состоянию на 17:00) котировки гривны к доллару установились на уровне 42,00 - 42,05 грн/долл., а евро - 43,60-43,64 грн/евро.  

Напомним 

31-го декабря 2024 года Национальный банк установил официальный курс 42,03 грн/долл, что стало историческим минимумом гривны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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