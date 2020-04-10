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Нацбанк заявив про зміцнення гривні до долара США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Гривня зміцнюється до долара США — і на міжбанківському, і готівковому ринку переважає пропозиція валюти. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.

Згідно з документом, певний оптимізм на фінансових ринках призвів до зміцнення валют країн-торгівельних партнерів України.

Зокрема, ринок позитивно сприйняв перші ознаки досягнення піку пандемії коронавірусу у Європі та США, а також плани кількох країн, таких як Австрія та Данія, поступово послабити карантин після Великодніх свят.

Крім того, валюти країн-експортерів нафти підтримали позитивні очікування щодо результатів зустрічі ОПЕК+, призначеної на 9 квітня.

“Гривня також зміцнюється — і на міжбанківському, і готівковому ринку переважає пропозиція”, — зазначають в НБУ.

Національний банк повідомив, що згладжує коливання на ринку, не протидіючи основним тенденціям на ринку. Також на останньому тижні НБУ продовжував купівлю валюти в помірних обсягах.

Водночас у Нацбанку повідомили, що зміцнення номінального ефективного обмінного курсу гривні уповільнилось на цьому тижні, оскільки зміцнювалися й інші валюти країн-партнерів.

Так, згідно обліку, з початку 2020 року НЕОК гривні девальвував за попередніми даними на 6.0%, з початку березня — на 5.3%, з 9 березня — на 3.8%.

Як повідомляв УНН, раніше Нацбанк заявив, що Україна має весь інструментарій для протидії кризі та пом’якшення падіння економіки на тлі пандемії коронавірусу.

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