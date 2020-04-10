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Нацбанк заявил об укреплении гривни к доллару США

Нацбанк заявил об укреплении гривни к доллару США

Киев  •  УНН

 • 12193 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Гривна укрепляется к доллару США — и на межбанковском, и наличном рынке преобладает предложение валюты. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.

Согласно документу, определенный оптимизм на финансовых рынках привел к укреплению валют стран-торговых партнеров Украины.

В частности, рынок положительно воспринял первые признаки достижения пика пандемии коронавируса в Европе и США, а также планы нескольких стран, таких как Австрия и Дания, постепенно ослабить карантин после Пасхальных праздников.

Кроме того, валюты стран-экспортеров нефти поддержали позитивные ожидания относительно результатов встречи ОПЕК+, назначенной на 9 апреля.

“Гривна также укрепляется — и на межбанковском, и наличном рынке преобладает предложение”, — отмечают в НБУ.

Национальный банк сообщил, что сглаживает колебания на рынке, не противодействуя основным тенденциям на рынке. Также на прошлой неделе НБУ продолжал покупку валюты в умеренных объемах.

В то же время в Нацбанке сообщили, что укрепление номинального эффективного обменного курса гривны замедлился на этой неделе, поскольку укреплялись и другие валюты стран-партнеров.

Так, согласно учета, с начала 2020 НЭОК гривны девальвировал по предварительным данным на 6.0%, с начала марта — на 5.3%, с 9 марта — на 3.8%.

Как сообщал УНН, ранее Нацбанк заявил, что Украина имеет весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса.

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