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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11713 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету

Київ • УНН

 • 16880 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Відсьогодні в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена художнику Івану Трушу. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету

Монета входить в серію "Видатні особистості України". Її тираж 35 тис. штук, вага – 12,8 г.

"Присвячена художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцю Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів І. Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, І. Нечуя-Левицького, П. Житецького, М. Драгоманова, М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких – картини “Захід сонця в лісі”, “Дніпро біля Києва”, “Місячна ніч над морем”, “Могила Тараса Шевченка в Каневі” тощо. Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва", - сказано в повідомленні.

Так, з однієї сторони монети зображено малий Державний Герб України, стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша “Трембітарі”, факсиміле художника та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На іншій стороні монети на дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша.

Нагадаємо, Банкнотно-монетний двір НБУ розпочав друк банкнот номіналом 1000 гривень.

Українські Національні Новини

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