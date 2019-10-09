Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Відсьогодні в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена художнику Івану Трушу. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Монета входить в серію "Видатні особистості України". Її тираж 35 тис. штук, вага – 12,8 г.
"Присвячена художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцю Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів І. Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, І. Нечуя-Левицького, П. Житецького, М. Драгоманова, М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких – картини “Захід сонця в лісі”, “Дніпро біля Києва”, “Місячна ніч над морем”, “Могила Тараса Шевченка в Каневі” тощо. Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва", - сказано в повідомленні.
Так, з однієї сторони монети зображено малий Державний Герб України, стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша “Трембітарі”, факсиміле художника та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На іншій стороні монети на дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша.
Нагадаємо, Банкнотно-монетний двір НБУ розпочав друк банкнот номіналом 1000 гривень.