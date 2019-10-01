Нацбанк розпочав друк банкнот номіналом 1000 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Банкнотно-монетний двір НБУ розпочав друк банкнот номіналом 1000 гривень. Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає УНН.
Нові 1000-гривневі банкноти друкують у банкнотно-монетному дворі НБУ. Вони з’являться в обігу з 25 жовтня.
Відзначимо, що сьогодні журналістам під час престуру показали, як відбувається процес друку банкнот номіналом 1 000 гривень.
“Першочергово Національний банк планує ввести у обіг близько 5 млн таких банкнот. Банкнота номіналом 1 000 гривень має більше 20 елементів захисту, що дозволяють гарантовано підтвердити її справжність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту: “віконну” захисну стрічку та елемент SPARK. Це елементи з оптично-змінним ефектом: при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а колір елементу SPARK поступово міняється від золотистого кольору до нефритового.
“Введення в обіг нової банкноти номіналом 1000 гривень зробить розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими, сприятиме зменшенню операційних витрат банківських установ та витрат на інкасацію. Це дозволить суттєво зекономити витрати Національного банку на друкування, зберігання, оброблення та перевезення банкнот”, — зазначив начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУВолодимир Тищенко.
Нагадаємо, від сьогодні українці не зможуть користуватися монетами 1,2 і 5 копійок.