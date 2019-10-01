Нацбанк начал печать банкнот номиналом 1000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Банкнотно-монетный двор НБУ начал печать банкнот номиналом 1000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Новые 1000-гривневые банкноты печатают в банкнотно-монетном дворе НБУ. Они появятся в обращении с 25 октября.
Отметим, что сегодня журналистам во время пресс-тура показали, как происходит процесс печати банкнот номиналом 1000 гривен.
"В первую очередь Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн таких банкнот. Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты: "оконную" защитную ленту и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритовому.
"Введение в оборот новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, что будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию. Это позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот", - отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.
Напомним, с сегодняшнего дня украинцы не смогут пользоваться монетами 1,2 и 5 копеек.