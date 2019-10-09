Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине в обращение вводится новая памятная монета номиналом 2 гривны, посвященная художнику Ивану Трушу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж 35 тыс. штук, вес - 12,8 г.
"Посвящена художнику, основоположнику реалистического направления в западноукраинской живописи, искусствоведу, литературно-художественному критику, издателю Ивану Ивановичу Трушу. Автор лирических серий пейзажей, прижизненных портретов И. Франко, В. Стефаника, Леси Украинки, И. Нечуй-Левицкого, П. Житецкого, М. Драгоманова, Н. Лысенко и многих других, Иван Труш создал также около 250 больших полотен, среди которых - картины "Закат в лесу", "Днепр возле Киева", "Лунная ночь над морем", "Могила Тараса Шевченко в Каневе" и др. Творческое наследие художника является драгоценным вкладом в историю украинского изобразительного искусства", - говорится в сообщении.
Так, с одной стороны монеты изображен малый Государственный Герб Украины, стилизованное изображение фрагмента картины Ивана Труша "Трембитари", факсимиле художника и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На другой стороне монеты на зеркальном фоне палитры с кистями изображен портрет Ивана Труша.
Напомним, Банкнотно-монетный двор НБУ начал печать банкнот номиналом 1000 гривен.